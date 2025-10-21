Dayı-yeğenin bıçaklı kavgasında kan aktı

Olay, saat 18.00 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Elmas Sokak’ta meydana geldi. Serkan Başağaçdayısı ile yeğeni Mert Dalley arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Başağaçdayısı göğsünden, Dalley ise kulağından bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.