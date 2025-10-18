Yeni Şafak
Alaşehir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

13:0418/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
IHA
Ele geçirilen uyarıcı maddeler.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince sokak çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, P.E. (22) isimli şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 708 adet sentetik ecza hap ile 1,11 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

