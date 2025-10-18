Alaşehir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince sokak çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, P.E. (22) isimli şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 708 adet sentetik ecza hap ile 1,11 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.