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ANKARA

​DEAŞ altınları PKK’da iddiası

DEAŞ altınları PKK’da iddiası

PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’de DEAŞ’ın hazinesini bulduğu iddia edildi. Arap basınında çıkan haberlere göre Rakka’nın Şenine köyüne baskın düzenleyen teröristler, bir çiftlikte DEAŞ’ın gömdüğü altın, para dolu çanta ve silahlar ele geçirdi. ABD ve PKK’nın, DEAŞ’ın elindeki toplam 7 tondan fazla altın ve 17 ton gümüşün peşinde olduğu belirtiliyordu.

Hatice Saka Yeni Şafak
ABD ve PKK’nın, Suriye’ye yerleşen terör örgütü DEAŞ’ın elinde 7 tondan fazla altın ve 17 ton gümüşün peşinde olduğu biliniyordu.
ABD ve PKK’nın, Suriye’ye yerleşen terör örgütü DEAŞ’ın elinde 7 tondan fazla altın ve 17 ton gümüşün peşinde olduğu biliniyordu.

PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’de DEAŞ’ın hazinesini bulduğu iddia edildi. Arap basınında çıkan haberlere göre; Rakka’nın kuzeydoğusundaki Şenine köyüne baskın düzenleyen teröristler, bir çiftlikte DEAŞ’ın gömdüğü altın, para dolu bir çanta ve silahlar ele geçirdi. Teröristlerin altınları gece yarısı gizlice şehirden tahliye ettikleri belirtildi. ABD ve PKK’nın, Suriye’ye yerleşen terör örgütü DEAŞ’ın elinde 7 tondan fazla altın ve 17 ton gümüşün peşinde olduğu biliniyordu. ABD askerleri DEAŞ’ın altınlarını bulmak için bazı operasyonlar düzenlemiş ancak bulamamıştı.

DEAŞ kartı yeniden
DÜNYA
DEAŞ kartı yeniden

DEAŞ’LI İTİRAF ETTİ

  • Terör örgütünün bulduğu altınların, DEAŞ’ın tüm altınları olmadığı, örgütün başka yerlerde de benzer depolarının olabileceği belirtiliyor. DEAŞ’ın sözde maliye birimi sorumlularından Ebu Zeyd el-Ambari, konuyla ilgili “DEAŞ petrol ve hububattan elde edilen gelirin büyük bölümünü altına dönüştürdü. Bu rezervi çölde saklıyor. Bu da PKK’nın iştahını kabartıyor. Altınların nerede saklandığını sadece 7 kişi biliyordu. Bunlardan 2’si öldürüldü, biri ise kayıp. Şimdi ABD ve PKK bu altınları ele geçirmeye çalışıyor” demişti.

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MEYADİN’E TAŞIMIŞTI

Eski DEAŞ’lı, “Rakka’nın düşmesinden sonra DEAŞ, Suriye’de bulunan altınların bir bölümünü Meyadin’e taşıdı. Şu an ABD ve PKK, Deyrizor’un Hacin bölgesinde altın bulma ümidi taşıyor ancak terör örgütü tüm altın ve gümüş rezervini yerleşim birimlerinden götürdü” demişti. Terör örgütü DEAŞ, 2013’ten 2017’ye kadar Rakka şehrini kontrol etti. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon tarafından yapılan operasyonların ardından örgüt kentten çıkarılmıştı. Ancak ABD güçleri o bölgeyi PKK/YPG’li teröristlere bırakmıştı.

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