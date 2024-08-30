DEAŞ'a 23 ilde 'GÜRZ-10' operasyonu: 119 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuya karşı yürütülen mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Çorlu, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.