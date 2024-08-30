DEAŞ'a 23 ilde 'GÜRZ-10' operasyonu: 119 şüpheli yakalandı

23 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince
Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas’ta
DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-10" operasyonları düzenlendi.
23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı.
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2 saat önce