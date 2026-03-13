Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi 32. Geleneksel İftar Programı'nı kitap lansmanıyla gerçekleştirdi

Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da kaliteli bir sahne programı, uzman görüşleri ve katılımcıların deneyim paylaşımına olanak sağlayan bir atmosfer sunuldu.

Program, Değişim Dinamikleri Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Danışmanı Ahmet Nedim Erdemir’in açılış konuşmasıyla başladı. Erdemir konuşmasında Ramazan ayının bereketini iş dünyasının dayanışma kültürüyle buluşturmanın önemine değinerek samimiyet ve şeffaflığın zor dönemlerde kurumların dayanıklılığı üzerinde belirleyici rol oynadığını ifade etti. Ayrıca Değişim Dinamikleri’nin son dönemde proje sayısını yaklaşık %50 oranında artırdığını ve kurumların kurumsal öz değerlendirmesine katkı sağlayacak bir yapay zekâ aracı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Değişim Dinamikleri Yönetim Kurulu Başkanı Klinik Psikolog Zeynep Betül Topçu, belirsizlik ve kriz dönemlerinde açık ve sürdürülebilir iletişimin kurumlar açısından kritik önem taşıdığını, İnsan Kaynakları Projeler Koordinatörü Meryem Cemile Topçu ise stratejik işe alım süreçleri ve etkili oryantasyon sistemlerinin kurumların uzun vadeli başarısında önemli rol oynadığını ifade etti.

Programın uzman konuşmacıları arasında yer alan Prof. Dr. Kerem Alkin (Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi, eski büyükelçi ve ekonomi yorumcusu) küresel ekonomide güç dengelerinin yeniden şekillendiğini belirterek kurumların bu yeni dönemde dayanıklılıklarını artırmaları gerektiğini ifade etti.

İbrahim Hakan Yılmaz (Harvard Business School Sertifikalı Yönetim ve Liderlik Danışmanı) ise sürdürülebilir kurumların temelinde müşteri ile kurulan güçlü bağın bulunduğunu vurgulayarak girişimcilere “15 nesil sonra sizin ilke ve değerlerinizi sürdüren bir kurum olacak mı?” sorusunu yöneltti.

Dr. Deniz Mehmet Gürsoy (Toyota ve Şişecam gibi köklü kurumlarda üst düzey insan kaynakları yöneticiliği görevlerinde bulunmuş, Değişim Dinamikleri Yönetim Danışmanı) ise kurumlarda geliştirilen projelerin gerçek başarısının kurum kültürüne yansımasıyla ölçülebileceğini belirtti.

Programda ayrıca Ekingen Elektronik Genel Müdürü Eyüp Ekingen, CFN Kimya Genel Müdürü Fatma Köktaş ve Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan da kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularındaki görüşlerini paylaştı.

Etkinlik kapsamında Değişim Dinamikleri Kurucusu ve Yönetim Danışmanı Süleyman Erdemir’in “Girişimcinin Medeniyet İnşası: Kurumsallaşma” adlı kitabının lansmanı gerçekleştirildi. Kitabın editörü Ömer Faruk Erdemir, eserin kurumsallaşmayı yalnızca bir yönetim tekniği değil aynı zamanda bir değer ve sorumluluk anlayışı olarak ele aldığını ifade etti.