‘Değişim’e zamanı daralttı

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel.
10 Aralık Hareketi ile uzlaşan Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki Erdoğan Toprak ekibini yanına çekmeyi başardı. Kılıçdaroğlu, kurultay için 4-5 Kasım tarihlerini belirleyerek de genel başkanlığa adaylığını koyan Özgür Özel’i ve değişimcileri sıkıntıya soktu. Delege üzerinde yönetimin yeterli güce ulaşamadığını düşünen Özel ve ekibinde, “Oğuz Kaan Salıcı ve Erdoğan Toprak ikna edilmiş olmalı” kuşkusu başladı.
BAZILARINI İKNA ETMİŞ!
Özel’e yakın bir isim “Yönetimin kasım sonunda kongreyi toplamasını bekliyorduk. Yaşananlara bakınca Kılıçdaroğlu’nun aceleci davrandığını söylemek de mümkün, bazılarını ikna ettiğini de” açıklaması yaptı.
Meclis’e üs kurdu
38. Olağan Kurultay’a hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarında TBMM’ye ağırlık vermeye başladı. CHP kaynakları, salı günlerini TBMM’de çalışarak geçiren Kılıçdaroğlu’nun, Parti Meclisi (PM) toplantısının salı günü yapılmasından dolayı görüşmelerini düne ötelediğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun dün Meclis’teki makamındaki mesaisi 3 saat sürdü. Kamp ve kurultay öncesinde TBMM Grubu’nu da garantiye almak isteyen Kılıçdaroğlu’nun, temaslarının önceden verilen randevular olduğu aktarılsa da önceki gün toplanan PM sonrasında olması dikkat çekti. Bazı milletvekillerini de kabul eden Kılıçdaroğlu’nun il kongrelerinden gelen delege raporlarını da incelemeye başladığı ifade edildi. Pazartesi MYK’da kendisine sunulan raporların kongrelerinden gelen raporlarla örtüştüğünü gören Kılıçdaroğlu’nun büyük kurultayı garantilediğini yakın çevresine ilettiği öğrenildi. Meclis’teki görüşmelerde bu konuya değinildiği ifade edildi.