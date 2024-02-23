Delegelerle rüşvet pazarlığı yapıldı!

Halkın parası ile siyasi rüşvet pazarlığı yapıldığını belirten Ferihan Karasu, "İstediği il başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 il delegesiyle 150 bin ila 300 bin lira karşılığında rüşvet pazarlığı yapanları meclis üyesi yapmayın dedim, dinlemediler. Rüşvet pazarlığına ilişkin elimde ses kaydı da var, bu ses kaydını yalnızca savcılara veririm" dedi.

Yeni Şafak’a konuşan CHP eski Parti Meclisi (PM) üyesi Ferihan Karasu şunları söyledi: “Ben bu durumu, 15 Aralık 2023’teki CHP Beşiktaş örgüt toplantısında da söyledim. Başka bir ilçeden Beşiktaş’a gelip meclis üyesi olan bir isim var. Kasım ayında yapılan İstanbul İl Kongresi’nde Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip CHP il başkanını ve CHP genel başkanını yuhalattılar.”