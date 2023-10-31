Delegeye son hafta markajı

Kurultay için Ankara’ya gelecek bin 370’i aşkın delege hem Genel Merkez hem de değişimcilerin göz hapsinde olacak. Delegelerin konaklama nedeniyle otellerde toplu olarak bulunacağını dikkate alan taraflar, fire vermemeye çalışırken karşı cephedekileri ikna çalışmalarını da yoğunlaştıracak. Bu çerçevede hem Genel Merkez hem de değişimciler, “ikna ekiplerini” seferber edecek. Bu nedenle kulis girişimleri kurultay salonu ile parti koridorlarından otel lobilerine taşınacak. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongreye hazırlıklar ise sürüyor. Yarından itibaren salonda, kongre için hazırlıklar başlayacak.