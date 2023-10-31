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Delegeye son hafta markajı

İlçe ve il kurultaylarında Genel Merkez ile değişimciler arasında delege savaşları yaşanan CHP’de hafta sonu yapılacak kurultayla birlikte mücadele başkente taşınacak.

Mehmet Güney
04:00 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 02:34 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel.

Özgür Özel.

Kurultay için Ankara’ya gelecek bin 370’i aşkın delege hem Genel Merkez hem de değişimcilerin göz hapsinde olacak. Delegelerin konaklama nedeniyle otellerde toplu olarak bulunacağını dikkate alan taraflar, fire vermemeye çalışırken karşı cephedekileri ikna çalışmalarını da yoğunlaştıracak. Bu çerçevede hem Genel Merkez hem de değişimciler, “ikna ekiplerini” seferber edecek. Bu nedenle kulis girişimleri kurultay salonu ile parti koridorlarından otel lobilerine taşınacak. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongreye hazırlıklar ise sürüyor. Yarından itibaren salonda, kongre için hazırlıklar başlayacak.



#siyaset
#politika
#CHP
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