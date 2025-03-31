DEM’e randevu nisan ortası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nı 15 Nisan’dan sonrasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Edinilen bilgiye göre, Bakırhan ve Hatimoğulları ile Erdoğan arasındaki görüşmenin Nisan 15’i ila 20’si arasında gerçekleşecek. Erdoğan’ın İmralı heyetini Beştepe’de ağırlaması öngörülürken, heyette TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan’ın da yer alacağı ifade edildi. Meclis’teki milletvekili iftarında DEM Parti’li Önder’le sohbet eden Erdoğan, “Özel Kalem Müdürüm sizi arayacak. Bayramdan sonra görüşeceğiz” diyerek, görüşmenin tarihine işaret etmişti.