Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DEM’e randevu nisan ortası

DEM’e randevu nisan ortası

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
23 Nisan’da TBMM’de verilen resepsiyona bu yıl ilk kez DEM Parti liderlerinin de katılacağı da bildirildi.
23 Nisan’da TBMM’de verilen resepsiyona bu yıl ilk kez DEM Parti liderlerinin de katılacağı da bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nı 15 Nisan’dan sonrasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Edinilen bilgiye göre, Bakırhan ve Hatimoğulları ile Erdoğan arasındaki görüşmenin Nisan 15’i ila 20’si arasında gerçekleşecek. Erdoğan’ın İmralı heyetini Beştepe’de ağırlaması öngörülürken, heyette TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan’ın da yer alacağı ifade edildi. Meclis’teki milletvekili iftarında DEM Parti’li Önder’le sohbet eden Erdoğan, “Özel Kalem Müdürüm sizi arayacak. Bayramdan sonra görüşeceğiz” diyerek, görüşmenin tarihine işaret etmişti.


#politika
#Recep Tayyip Erdoğan
#DEM Parti
#randevu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'siz bir erken emeklilik fırsatı daha çıktı! 3600-4500-7200 prim gün sayısı olanlar yararlanacak