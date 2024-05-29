DEM'li belediyelerde kıyım sürüyor: Ödüllü personele sürgün

DEM Parti’nin kazandığı belediyelerde, işten çıkarma, sürgün ve mobbing uygulamaları son hızla devam ediyor. Şu ana kadar bini aşkın çalışanın iş akdini fesheden DEM’li belediyeler, memurlara da mobbing uygulamaya başladı. Kahramanmaraş Depremleri sırasındaki çalışmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası’ alan İtfaiye Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Nedim Erik görevden alındı.

12 GÜNDE 3 YER DEĞİŞTİRDİ

30 yıllık belediye personeli olan Erik’in 12 gün içinde 3 farklı yerde görevlendirdiği ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, 2 Mayıs tarihinde İtfaiye Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü görevinden alınan Erik, Kayapınar İtfaiye Grup Amirliği’nde görevlendirildi. Ertesi gün 3 Mayıs tarihinde Yenişehir itfaiye şubesinde gündüz ekibinde görevlendirilen Erik’e 15 Mayıs tarihinde ise bu kez Dicle itfaiye şubesine gitmesi gerektiği söylendi.

BU AÇIKÇA MOBBİNGDİR

Gelişmeler üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe yazan Erik, 12 günde 3 kez değiştirilen görev yerine dikkat çekerek, yapılanın açıkça mobbing olduğunu vurguladı. Erik dilekçesinde, eşi ve kızının epilepsi hastalığı nedeniyle engelli heyet raporu bulunduğunu, olası bir rahatsızlık durumunda ailesinden uzak bir noktada görevlendirilmesinin engelli mevzuatına aykırılık teşkil ettiğini hatırlattı. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEMBİRSEN) yöneticisi olan Erik’in, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince yerinin değiştirilemeyeceği ifade ediliyor.

Daire başkanlarına küçük masa

DEM Partili yönetim, görevden aldığı daire başkanlarına da işten ayrılmaları için mobbing yapıyor. Eski daire başkanlarını kadroları dışında çalıştırıyor ya da kurum içindeki odalarda diğer çalışanların kullandığı masalardan daha küçüğünü vererek psikolojik baskı uyguluyor.

Şube müdürleri itfaiye kadrosuna

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde daha önce şube müdürlüğü yapan kişiler ve teknik personeller itfaiye ve zabıta daire başkanlığında görevlendirildi. Kurumda kadrolu müdürleri pasife çeken Büyükşehir Belediyesi yandaşlarını tedviren görevlendirdi. DEM'li başkanlar, görevde yükselme sınavı ile müdür olan memurları kadrolarını uhdelerinde olmak üzere birimlerinde bıraktı. Yetkisiz personelin altında görevlendirdi. Birçok mühendis ve teknikeri kadrosu dışındaki işlerde görevlendirdi.

ZABITA MÜDÜRÜ DÜZ MEMUR OLDU

Görevde yükselme sınavıyla Zabıta Denetim Şube Müdürü olan Aziz Ari’nın müdürlük görevi sonlandırılarak süresi ve görev tanımı yapılmaksızın kendi şubesinde görevlendirdi. Daha sonra Zabıtada çeşitli birimlerde görevlere çıkartıldı. Müdür kadrosuna sahip olmasına rağmen kendisinden daha düşük kadrodaki amirlerin emrine verildi.







