DEM'li Cevdet Konak'ın 'evrak' iddiasına Tunceli Valiliğinden yalanlama

Dün mahkeme devam ederken Tunceli Valiliği tarafından, Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilen bir yazı var. Yazıda ‘Tunceli İl Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e istinat edilen suç konusunda, hakkında yürütülen soruşturmanın safahatı valiliğimize ivedi bildirilmesi arz ederim' deniliyor. Dün mahkeme devam ederken mahkeme heyeti üzerinde siyasi bir baskı oluşturulmuş. ‘Bir an önce bu siyasi kararı verin' demişlerdir. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Bu verilen ceza Dersim Belediyesi'ne, Dersim halkının iradesine yönelik alınmış bir siyasi karar olarak görüyoruz. Kararı tanımıyoruz. Hak, hukuk, adalet varsa bir üst mahkemede kendi haklarımızı takip edeceğiz ve inanıyorum ki biz üst mahkemelerde de beratla sonuçlanacaktır