DEM Parti'den kayyum kararları sonrası dikkat çeken CHP hamlesi: Tarih belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörü sonlandırma çağrısı ve kayyum kararları sonrası siyasetteki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

’un, cumartesi günü CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceği açıklandı.

’un, cumartesi günü CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceği açıklandı.

Saat 11.00’de başlaması planlanan görüşmede, son dönemdeki gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi. DEM Parti liderlerinin, son dönemde birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütüyle benzer görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.

İlk olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelen eş başkanlar, ardından SOL Parti heyeti ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la temaslarda bulundu. Bugün ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşme gerçekleştirildi.