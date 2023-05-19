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Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal seçimlerden sonra şırdancıya gitti

Yedili Masa ittifakında yer alan ve CHP listelerinden seçime giren Demokrat Parti seçimlerde 3 vekil çıkardı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da sonuçların ardından soluğu şırdancıda aldığı ortaya çıktı.

11:19 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal seçimlerden sonra şırdancıya gitti

Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal seçimlerden sonra şırdancıya gitti

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandıklara giderek oyunu kullandı. 28.Dönem Milletvekili tercihleri çıkan sonuçların ardından belli olurken Cumhurbaşkanı adaylarının 50+1 oy oranının sağlayamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Millet İttifakı'nda hüsran

Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlarken Millet İttifakı büyük hayal kırıklığı yaşadı. CHP ve İyi Parti sandıkta aldığı oranlar ve vekil sayılarıyla şok yaşarken ittifakın diğer ortaklarında ise mutluluk var.

Demokrat Parti 3 vekil çıkardı

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 14 vekil, Gelecek ve Saadet Partisi 10'ar vekil çıkarırken Demokrat Parti Meclis'e 3 vekil göndermeyi başardı. Anketlerde küsuratlı oy oranına sahip olan bu partilerin CHP'den bu kadar milletvekili almasına CHP'liler sert tepki gösterdi.

Uysal'ın hedefi Cumhurbaşkanı yardımcılığı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise bol keseden dağıtılan Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın hayallerini süslemekte. Gittiği şehirlerde bir elin parmağını geçmeyen sayıda vatandaş toplayan Uysal, Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

İkinci turdan ümidini kesti

Ancak ilk turda seçimlerden ağır mağlubiyet yaşayan Millet İttifakı'nda Demokrat Parti Lideri Uysal'ın ikinci tur seçimlerinden ümidini kestiği görüldü.

Gültekin Uysal'ın seçimlerden sonra soluğu Ankara Balgat'ta bir şırdancıda aldığı görüldü. Şırdancıya giden Uysal, seçimler sonrası kazandığı vekilleri şırdan yiyerek kutladı.


#Gültekin Uysal
#Demokrat Parti
#seçim sonuçları
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