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Dendias'dan Türkiye mesajı: Bence cesur olmalıyız

Delfi Ekonomi Forumu'nda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara ile yeni bir fırsat penceresi yakalayabileceklerini söyledi. Dendias, "Bence cesur olmalıyız" ifadesini kullandı.

11:15 . 30/04/2023 Pazar
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Nikos Dendias

Nikos Dendias

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son dönemde gerilimlerin azaldığı görülüyor.

Ankara, uzlaşı için her seferinde diyalog masasını işaret ederken, Atina yönetimi de temasların sürmesi gerektiğini söylüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias
, ülkesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Dendias, Dışişleri Bakanı olarak üstlendiği 4 yıllık görev süresinin Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu bir atmosfer ile tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Olumlu atmosferi korursak fırsat penceresi doğabilir"

Dendias, ikili ilişkilerdeki olumlu atmosfer için şöyle dedi:

Korumayı başarırsak, anlaşmazlığımızı, açıkça ve dürüstçe konuşmak için bir fırsat penceresi doğurabileceğine ve (sorunlarımızı) çözebileceğimize samimiyetle inanıyorum.

"Türkiye ile müzakere yolunda değişiklikler olmalı"

İlki 2002'de düzenlenen, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yaşanan sorunlara tarafların kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla başlatılan ve bugüne dek 63 tur tamamlanan istişari görüşmelere de değinen Dendias, şunları dile getirdi:

63 tur istişari görüşmenin ardından, Türkiye ile müzakere yolunda bir takım değişiklikler olması gerektiğine inanıyorum, zira bu değişiklikler, uzlaşıya varmamızı kolaylaştırır.

"Bence cesur olmalıyız"

Dendias, Türkiye ve Yunanistan'ın uluslararası platformlarda birbirlerinin adaylıklarını destekleme kararına da değinirken şöyle konuştu:

Bence cesur olmalıyız. Uzlaşı olmasını istiyorsak, her iki taraftan da adımlar atılmalı. Ben bu karşılıklı anlayış ve destek için özellikle çok memnunum. Daha büyük ve daha ciddi adımların ilki olmasını umuyorum.



#Nikos Dendias
#Yunanistan
#Türkiye
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