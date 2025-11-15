Yeni Şafak
Dengesini kaybedip yere düştü: Minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş bir anda dengesini kaybederek yere düştü. O esnada yola dönen servis minibüsünün üzerinden geçtiği vatandaş hayatını kaybetti.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, yolun karşısına geçerken dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü öne sürülen Serkan Tekin (35), servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Kılburnu mevkisinde meydana geldi. Yolun karşıdan karşıya geçmeye çalışan Serkan Tekin, iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü. Tekin, o esnada yola dönen Y.G. idaresindeki 81 AAV 432 plakalı servis minibüsünün altında kaldı. Kazayı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tekin’in yere düştüğü anlar ile minibüsün dönüş yapması, o esnada bölgeden geçen bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Zonguldak
#Minibüs
#Kaza
