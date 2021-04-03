Deniz yüzeyindeki beyaz tabaka görenleri meraklandırdı

İzmit Körfezi’nin Değirmendere ve Halıdere sahillerinde sabah erken saatlerde deniz yüzeyinde ortaya çıkan beyaz tabaka görenleri meraklandırdı.
Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne (MAM) bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, tabakadan numune aldı.
DENİZ SALYASI OLARAK BİLİNİYOR
Laboratuvarda yapılan incelemelerde, denizde ortaya çıkan tabakanın deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğu belirlendi.
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Son günlerde yaşanan gel-git olayı nedeniyle sahillerde ortaya ilginç görüntüler çıktı. Deniz suyunun çekilmesi en çok merkeze bağlı yazlık tatil köyü Dardanos'un sahillerinde görüldü. Balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu kıyı kesimi karayla birleşti. Sahildeki tahta iskele ise tamamen karada görünümü kazandı.
Yaşanan gel git olayıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, şunları söyledi:
Dardanos kıyılarında medcezir olayı durumu söz konusu. Gel-git olarak da biliniyor. Med yükselme, cezir ise alçalma demek. Dardanos kıyılarında gördüğümüz medcezir olayı, özellikle ekinoks dönemi olarak bildiğimiz 21 Mart'ın son periyodunda ayın güneş ve dünya arasına girmesiyle kuvvetli bir çekim söz konusu oluyor. Dolayısıyla sığ su olduğu için de kumsalda 25- 30 metrelik çekilme söz konusu.
Aslında medcezir kapalı denizlerde; Akdeniz, Marmara ve Karadeniz kapalı denizdir. Burada gün içindeki medceziri hissetmek oldukça zor. Ancak mevsimsel olarak, biz bunu spring tide olarak da biliyoruz. Şu anda Dardanos'da gördüğümüz medcezir olayı ilkbahar ve sonbaharda gözüküyor. 21 Mart ve 23 Eylül gibi tarihlerde gözüküyor. Dolayısıyla hem güneşin hem de ayın aynı paralelde bulunmasıyla dünya üzerinde okyanuslarda bir çekim oluşturmasından kaynaklanan bir olay.
Korkulacak bir şey yok <br> <br>Deniz suyunun yaklaşık 30 metre çekilmesi olayının doğal olduğunu da sözlerine ekleyen Türkoğlu, “Korkulacak bir olay değil. Bu tamamen doğal bir olay, aslında okyanuslarda Kuzey Amerika ve Avustralya kıyılarında gel-git olayı muazzam bir elektrik oluşturabilecek bir etkiye sahip. Dolayısıyla bizim sularımızdaki gel-git hissedilemeyecek, yılda birkaç kez rastladığımız bir olay diye konuştu.
Çanakkale'de ilginç görüntü: Deniz 30 metre çekildi
Çanakkale'de, meydana gelen gel-git olayı nedeniyle deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi. Kıyıda bulunan sandallar, karaya oturdu.
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Karataş ilçesindeki Harb- İş sahilinde dün saat 15.15 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizin üzerinde kıyıya doğru hızlı şekilde ilerleyen kirliliği fark etti, Adana Valiliği'ne bildirdi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede sahile ulaşan ve türü henüz bilinmeyen madde nedeniyle sahil şeridinin rengi değişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizden kum ve su örnekleri aldı.
Kirliliğin, göçmen kuşların kışladığı Akyatan Lagünü’ne ulaşması üzerine Karataş Belediyesi ekipleri, lagünün denizle buluştuğu noktayı önlem amacıyla kapattı.
Adana Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yapılan ilk incelemede Harb- İş sahilinde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir ifadelerine yer verdi.
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da Akyatan Lagünü önüne gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Topuz, lagünün Ramsas Sözleşmesi ile korunan doğal sit alanı olduğunu söyledi.
Topuz, Karataş 67 kilometre uzunlukta bir sahile sahip. Dün denizde kahverengi petrol benzeri türevi tarzında bir atığın sahillerimize doğru geldiğini gördük. İlk etapta 3 kilometre uzunluğunda 300 metre mesafeden bahsediliyordu. Bugün yaptığımız incelemelerde hemen hemen 20 kilometreye kadar uzadığını bir uçtan diğer uca genişlediğini gördük. Hava koşulları nedeniyle ne kadar yayıldığını tespit edemiyoruz.
Sahil güvenlik ekipleri Kıbrıs açıklarından geldiğini düşünüyor. Büyükşehir belediyemiz ve DSİ ekiplerimizle birlikte ortak bir çalışma başlatarak lagünün içine pisliğin girmesine engel olmaya çalışıyoruz. Bugün içerisinde test sonuçları alacağımızı düşünüyorum. Sonuçlar çıkınca hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarına başlayacağız dedi.
Karataş ilçesinde yaklaşık 450 tekne ile balıkçılığın yapıldığını söyleyen Başkan Topuz, ‘’Bu kirlilikten balıklarımızın nasıl etkileneceğini henüz bilmiyoruz. Bizim için en büyük sıkıntı bu. Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. İçimizi kanatan bizi üzen bir olayla karşı karşıyayız. Nedeni hala bilinmiyor. Analizler sonucunda bunun sorumluları cezalandırılacaktır. Biz ise bu alanı eski haline nasıl getireceğimiz konusunda çaba sarf etmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.
Harb-İş Sahili'nde balık restoranı işleten Göknur Şaş (28) dün öğle saatlerinde fırtınanın çok kuvvetli esmesi nedeniyle denizde karartı gördüğünü ve ilk başta bu kirliliği çamur sandığını belirtti.
Şaş, Deniz kıyısına indiğimde sıvı bir maddeyle karşılaştım. Ekipler gelip inceleme yaptı. Sudan numune aldılar. Daha sonra gemilerden atılan bir atık olduğunu öne sürdüler. Harb-İş Sahili Türkiye’nin en güzel sahillerinden. Akyatan Lagünü’ne 500 metre mesafedeyiz. Belediye ekipleri de önlem amaçlı kapattı. İnşallah bu madde balıklarımıza zarar vermez diye konuştu.
Adana'da deniz karardı: Kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı
Adana'nın Karataş ilçesinde Harb-İş sahili ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'nde gemi atıkları nedeniyle deniz siyaha boyandı. Adana Valiliği, bölgeye ekip göndererek inceleme başlattı. Denizde oluşan kirlilik nedeniyle pek çok türde göçmen kuşun kışladığı Akyatan Lagünü, denizle buluştuğu noktada önlem amacıyla kapatıldı.