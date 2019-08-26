Gündem Denizde kaybolan gencin cesedi bir ay sonra bulundu
SAMSUN

Denizde kaybolan gencin cesedi bir ay sonra bulundu

Denizde kaybolan gencin cesedi bir ay sonra bulundu

Samsun'un Terme ilçesinde, 26 Temmuz'da balık tutmak için babasıyla açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan gencin cesedi, balıkçılar tarafından bulundu. Korkmaz'ın cesedi, otopsi için Terme Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
İlçeye bağlı Karaali Burnu açıklarında bulunan cesedin Ali Korkmaz'a ait olduğu tespit edildi.(arşiv)
İlçeye bağlı Karaali Burnu açıklarında bulunan cesedin Ali Korkmaz'a ait olduğu tespit edildi.(arşiv)

Samsun'un Terme ilçesinde, bir ay önce babasıyla balık tutmak için denize açılan ve tekneden düşerek kaybolan gencin cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

İlçeye bağlı Karaali Burnu açıklarında bir balıkçının ağına ceset takıldı. Bunun üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Cesedin, babasıyla balık tutmak için 26 Temmuz'da denize açılan ve tekneden düşerek kaybolan Ali Korkmaz'a ait olduğu belirlendi.

  • Korkmaz'ın cesedi, otopsi için Terme Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

İlçenin Çaltı Burnu mevkisinde, 26 Temmuz'da babası Fatih Korkmaz (43) ile balık tutmak için denize açılan Ali Korkmaz (21), dengesini kaybederek suya düşmüş, arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

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