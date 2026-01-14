Denize yapılacak havalimanı projesi hayata geçiyor: İlk kazma bu yıl vurulacak

"Projeyi bitirmiş olduk, destek verdik. Fav Limanı'ndan başlayıp 1200 kilometre demir ve kara yoluyla Türkiye'ye gelecek Ovaköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'de de yaklaşık 2 bin 90 kilometrelik bir hatla Kapıkule'den çıkmış olacak. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'ne de bağlantıları olacak. Ülkemizdeki büyük bölümünü bitirdik. Güneydoğu'da bazı eksiklikler var, onları da planladık. Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak, Irak tarafında yapacağımız işin finansman modeli için mutabık kaldık. Bu yıl o finansmanı netleştirip orada yapım çalışmalarına başlama gayretimiz var."