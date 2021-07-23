Gündem Denizlide can pazarı 5inci kattaki dairesinde çıkan yangında alt kata sarkarak kurtuldu
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Denizli'de can pazarı: 5'inci kattaki dairesinde çıkan yangında alt kata sarkarak kurtuldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5’inci kattaki evinde çıkan yangında mahsur kalan 32 yaşındaki Ahmet Fatih Erdurur, alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak kurtuldu. Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, hastanede tedaviye alındı.

Haber Merkezi AA DHA
Denizli haber: 5inci kattaki dairesinde çıkan yangında, alt kata sarkarak kurtuldu
Apart dairedeki kişi, tutuşan kıyafetlerini çıkarıp alt kattaki balkona inerek hayatta kalmayı başardı.

Pamukkale'nin Asmalıevler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 5'inci katında bulunan apart dairede, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Ahmet Ferruh Erdurur, kısa sürede alevlerin sardığı dairede mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AA

Erdurur, balkona çıkarak yardım istedi. Bir süre sonra alevler, balkona kadar ulaştı. Ölümle burun buruna gelen Ahmet Ferruh Erdurur, balkon demirlerine tutunup, alt kat balkonuna sarktı.

Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, gelen sağlık ekipleri tarafından sarktığı dairenin balkonundan alınarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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