Yapay mesaneden 2 kilogram ağırlığında 5 taş çıktı

Bu kadar sıkı kurallar uygulamalarının amacının yaşlı ve kronik hastaları korumak olduğuna dikkat çeken Gönüllü, Yaşlılarımızı çok seviyoruz, bu kadar çok tedbirler uygulamamamızın amacı yaşlılarımızı ve kronik hastalarımızı korumak. Bu virüs bilindiği gibi en çok yaşlı ve kronik hastalara zarar veriyor, çok şükür şuana kadar köyümüzde hiçbir vaka görülmedi, şuandan sonra da inşallah görülmez. Tehlike devam ettikçe bu tedbirlere devam edeceğiz, bir an önce umarım bu virüs biter ve bizde rahatça köyden çıkıp gezeriz diye konuştu.