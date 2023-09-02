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Denizli'de can pazarı: Otobüsün minibüs ve hafif ticari araca çarpmasıyla üç kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde biri otobüs üç aracın karıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti.

22:47 . 2/09/2023 Cumartesi
AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde biri otobüs 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde biri otobüs 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 03 BH 555 plakalı bir turizm firmasına ait otobüs, Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde bir minibüs ve hafif ticari araca çarptı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araçtaki üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan bazı yaralıları bulundukları yerden çıkartarak ambulanslara sevk etti.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



#Ambulans
#otobüs
#TRAFİK KAZASI
#yaralı
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