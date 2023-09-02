Denizli'de can pazarı: Otobüsün minibüs ve hafif ticari araca çarpmasıyla üç kişi öldü

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 03 BH 555 plakalı bir turizm firmasına ait otobüs, Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde bir minibüs ve hafif ticari araca çarptı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı.