Denizli'de cip motosiklete çarptı: İki genç hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde önceki gece sis nedeniyle 3 otobüs, 1 TIR ve 3 otomobil zincirleme kaza yaptı. Feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti. 61 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin bir kısmının araçlarından indikleri ve arkadan gelen araçların çarpması sonucu öldüğü belirtildi. Kazaya karışan 6 sürücü gözaltına alındı. Kazazedeler sis nedeniyle görüş mesafesinin 2-3 metreye düştüğünü anlattı.