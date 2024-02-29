|
Gündem

Denizli'de kaçak kazı operasyonu: Sekiz şüpheli yakalandı

Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli, çok sayıda malzemeyle birlikte suçüstü yakalandı.

14:28 - 29/02/2024 Perşembe
IHA
Denizli'de kaçak kazı operasyonu: Sekiz şüpheli yakalandı
Denizli'de kaçak kazı operasyonu: Sekiz şüpheli yakalandı

Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli, çok sayıda malzemeyle birlikte suçüstü yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet dedektör, 2 adet av tüfeği ile 48 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



#Denizli
#Operasyon
#kaçak kazı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Botoks uygulaması dirençli migren vakalarında başarılı oluyor