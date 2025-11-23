Yeni Şafak
Denizli’de minibüs yolcu otobüsüyle çarpıştı: 10 kişi yaralandı

21:1123/11/2025, Pazar
IHA
Denizli-Uşak karayolunda minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu minibüs devrildi, otobüs yoldan çıktı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Denizli’de minibüs ile şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Minibüsün devrildiği, otobüsün yoldan çıktığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Uşak karayolu Çal ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli’den kalkış yaparak Uşak istikametine giden Ayhan A. idaresindeki 26 AJS 579 plakalı yolcu otobüsü ile Onur Yağcıoğlu yönetimindeki 20 ANS 636 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yolcu otobüsü de yoldan çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 40’ı yolcu 43 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Denizli
#otobüs
#kaza
