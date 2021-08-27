Gündem Denizlide şoke eden olay 10 metrelik direğe tırmanan kadın 250 kiloluk trafoyu çaldı
DENİZLİ

Denizli'de şoke eden olay: 10 metrelik direğe tırmanan kadın 250 kiloluk trafoyu çaldı

Denizli’de meydana gelen bir trafo hırsızlığı olayını araştıran JASAT ekibi, hayatlarının şokunu yaşadı. 10 metrelik direğe tırmanan 31 yaşındaki kadının 250 kiloluk aküyü tek başına sökerek, 2 suç ortağıyla birlikte aşağıya indirip götürdüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Denizlide şoke eden olay: 10 metrelik direğe tırmanan kadın 250 kiloluk trafoyu çaldı
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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Üzerlik Mahallesinde meydana geldi. Karayolu üzerindeki bir direkten elektrik trafosunun çalınması üzerine bölgede elektrik kesintisi yaşandı. İlk başta durumu normal bir kesinti zanneden vatandaşların, arıza bildirimi yapması üzerine gerçek ortaya çıktı. Elektrik trafosunun çalındığının belirlenmesi üzerine, jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

8 suç kaydı çıktı


Direğe tek başına çıkan ev hanımının 8 suç kaydı çıktı
Trafo hırsızlığını bir en hanımının gerçekleştirdiğini belirleyen jandarma ekipleri, büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen ev hanımı Aysun S. (31) ile oto tamircileri Selahattin T. (28) ve Yılmaz Ç. (46) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Aysın S’nin 10 metrelik direğe tek başına çıkıp trafoyu yerinden söktüğü ve 2 suç ortağının yardımıyla aşağıya indirip alıp götürdüğü bildirildi.

30 tonluk trafoyu çaldılar
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30 tonluk trafoyu çaldılar
  • Sorgulanmak üzere karakola sevk edilen ev hanımı Aysun S’nin 8, oto tamircileri Selahattin T’nin 10 ve Yılmaz Ç’nin ise 6 suç kaydının olduğu tespit edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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