Denizli'de su kuyusundaki göçük: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybett

Denizli'nin Tavas ilçesinde su kuyusunda yaşanan göçük sonucu toprak altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kozlar Mahallesi'ndeki bir bahçede İ.H.Y'nin kullandığı ekskavatörle su kuyusu açma çalışması yapıldı.

Yaklaşık 15 metre olan kuyunun derinliğini ölçmek için iş makinasının kepçesine bindirilerek kuyuya inen Hasan Küçükoğul (31), bu sırada yaşanan göçük sonucu toprak altında kaldı.