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Denizli'de su kuyusundaki göçük: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybett

Denizli'nin Tavas ilçesinde su kuyusunda yaşanan göçük bir kişinin hayatına mal oldu. Göçük altından çıkarılan Hasan Küçükoğul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16:04 - 16/07/2024 Salı
AA
Denizli'de su kuyusundaki göçük sonucu 1 kişi öldü
Denizli'de su kuyusundaki göçük sonucu 1 kişi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde su kuyusunda yaşanan göçük sonucu toprak altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kozlar Mahallesi'ndeki bir bahçede İ.H.Y'nin kullandığı ekskavatörle su kuyusu açma çalışması yapıldı.

Yaklaşık 15 metre olan kuyunun derinliğini ölçmek için iş makinasının kepçesine bindirilerek kuyuya inen Hasan Küçükoğul (31), bu sırada yaşanan göçük sonucu toprak altında kaldı.

Göçük altından çıkarılan Küçükoğul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü İ.H.Y, gözaltına alındı.



#Denizli
#Tavas
#su kuyusu
#göçük
28 dakika önce
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