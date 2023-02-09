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Deprem bölgesindeki 5 ilde 'tır ve konteyner eczaneler' kuruldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen depremlerin üçüncü gününde, eczacılar da ilaç temini amacıyla bölgede geçici eczane hizmeti için harekete geçti. 5 ilde birden fazla noktada 'tır eczane ve konteyner eczaneler' 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.

09:38 . 9/02/2023 jeudi
AA
Tır ve konteyner eczaneler

Tır ve konteyner eczaneler

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya "tır eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu.

Büyük afetin yaşandığı illerden Kahramanmaraş merkez ve Afşin'de birer, Hatay İskenderun'da ve Gaziantep İslahiye'de birer, Malatya merkezde 3 noktada ve Adıyaman merkezde bir "tır eczane ve konteyner eczaneler" 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.

Gönüllü olarak bölgeye giden eczacıların görev yaptığı eczanelerde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeler ücretsiz karşılanacak.

Depremden etkilenen 5 ildeki 8 seyyar eczanenin konum bilgileri şöyle:
Kahramanmaraş Merkez:

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binası, Onikişubat

Kahramanmaraş Afşin:
Pınarbaşı, Afşinbey Caddesi
Hatay İskenderun:
Yeni Devlet Hastanesi Bahçe Girişi, Nizamiye yanı
Gaziantep İslahiye:
İtfaiye Meydanı
Malatya Merkez:

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi, Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

Adıyaman Merkez:

Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı

Öte yandan, yarından itibaren bölgeye gönderilen 5 adet geniş kapasiteli şişme sahra eczanesi de hizmet vermeye başlayacak.



#Kahramanmaraş
#deprem
#eczane
#sahra hastanesi
il y a 1 heure
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Deprem bölgesindeki 5 ilde 'tır ve konteyner eczaneler' kuruldu
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