Deprem bölgesine 235 kardeş belediye

AK Parti, depremden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmaları değerlendirmek için milletvekillerini Meclis’te kapalı grupta topladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlık etti. Deprem sonrası bölgede görevlendirilen milletvekilleri gözlem ve önerilerini aktarırken, 30’a yakın öneri gündeme geldi. Olası afetlerde yardımlaşma için fay hattındaki iller ile fay hattında bulunmayan şehirlerin eşleştirilmesi, bunlar arasında en dikkat çekeni oldu.

AFETLERE KARŞI EŞLEŞME

İllerin eşleştirilmesi öneriler arasında yer aldı. Fay hattındaki iller ile fay hattında olmayan illerin eşleştirilmesi gerektiği belirtildi. Bunun gerekçesi, “afet durumlarında hangi ilin hangi ilden yardım alacağının önceden bilinmesi” olarak açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar hakkında milletvekillerine sunum yaptı. AK Partili 807 belediyenin deprem bölgesinde hizmet verdiğini belirten Özhaseki, depremden yoğun şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye ve ilçeleriyle AK Partili 235 belediyeyi kardeş ilan etikleri bilgisini verdi. Özhaseki kardeş belediyelerin, depremden yoğun şekilde etkilenen yerlerde hayat normale dönene kadar çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

İLLERE GERİ DÖNÜŞ YOLU

Barınma konusunda çadırlarda yaşayan vatandaşların hızla konteynerlere aktarılması, sonrasında ise kalıcı konutlara geçmeleri önerildi. Yaşanan travmayı atlatabilmeleri için psikoljik desteğin sürekliliği üzerinde durulurken, muhalefetin yanlış algılarının önüne geçilmesi noktasında da çalışmalara yer verilecek. Büyük göç yaşayan 11 il ve ilçelerinde kurulacak yeni konteyner evler ile geri dönüşün yolu açılacak. Tarım bölgesindeki illerde de tarım arazilerinin boş kalmaması için üretimin devamlılığının sağlanması gerektiği belirtildi. Ticaretin canlandırılmasının da bölgenin geleceği için hayati önemde olduğu kaydedildi.

DENETİMLER SIKILAŞACAK

Bina denetimlerinin daha da sıkılaştırılması için gerekli adımların atılması, toplantıda gündeme gelen bir diğer öneri. İnşaatlarda daha kaliteli malzeme kullanılması istenirken, buna paralel zemin etütlerinin iyi yapılması da öneriler arasında yer aldı. Ayrıca müteahhit olma şartlarının ve mesleğin belli standartlarla düzenlenmesi istendi. Afetlerde koordinasyon ve afet yönetiminin gözden geçirilmesi de önerildi. AFAD ekiplerinin sayısının arttırılması ve TSK içinde de benzer ekipler oluşturulması diğer öneriler arasında yer aldı.



