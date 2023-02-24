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Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan tır kaza yaptı

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde deprem bölgesine ihtiyaç malzemeleri götüren tır kaza yaptı. Kazada tırda yüklü olan ve deprem bölgesine giden ihtiyaç malzemeleri yerlere saçıldı.

00:18 . 24/02/2023 Cuma
IHA
Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan tır kaza yaptı.

Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan tır kaza yaptı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan yüklediği ve depremzedeler için ihtiyaç malzemesi taşıyan Habit S. idaresindeki 06 KFG 83 plakalı MAN marka tır, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta bariyerlere çarparak refüje girdi ve sürüklendi.

Kazada tırda yüklü olan ve deprem bölgesine giden ihtiyaç malzemeleri yerlere saçıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazadan dolayı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ve karayolları ekipleri tedbir alırken yola saçılan malzemeler kenara alındı. Kaza yapan tırın boşaltılıp başka bir araca yüklemesi gündüz saatlerinde yapılacağı belirtildi.



#Düzce
#Kaza
#Yardım
#Kızılay
31 dakika önce
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Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan tır kaza yaptı
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