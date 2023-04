Deprem evleri 2,5 ayda teslim

Allah’a hamdolsun artık Gaziantep’te neredeyse çadır kent kalmadı. Her yer konteyner kentlerle dayanıp döşendi. Hatay dışında her yerde enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Deprem bölgesinin her köşesinde yeni konutlarımızın inşaatları yükseliyor. Geçici barınma merkezlerinde 3,5 milyon vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde tüm şehirlerimiz eski dinamizmine kavuşmuş olacak. Biz bazı deprem turistleri gibi buraya fotoğraf çektirmeye gelmiyoruz. Biz yaraları sarmaya, acıları paylaşmaya geliyoruz.