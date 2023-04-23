Deprem evleri 2,5 ayda teslim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 105 binin üzerinde deprem konutunun yapım sürecini başlattıklarını söyledi. Erdoğan, yapımı 6 Şubat depremlerinden sonraki 2,5 aylık süreçte tamamlaman Gaziantep Nurdağı’ndaki akıllı köy evlerini sahiplerine teslim etti. Depremin 15. gününden itibaren konutların temellerini attıklarını kaydeden Erdoğan, “Bölgedeki şehirlerimizin tamamımın altyapısını da yeniliyoruz. Okulu ile, çarşısı ile, pazarı ile, yeşil alanlarıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz. Küçük sanayi siteleri yaparak konutla birlikte istihdamını da gözetiyoruz” şeklinde konuştu.

319 BİNİ 1 YIL İÇİNDE TESLİM

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde: Ülkenin yöneticileri ve vatandaşları olan bize düşen görev, binalarımızı sağlam yaparak, tabiatla barışık yaşayarak afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi Rabbimiz’in takdiridir. Son depremlerin ardından hemen kolları sıvadık. Tespitlerimiz doğrultusunda deprem bölgesinde deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

İSTANBUL’DA RİSKLİ BİNA KALMAYACAK

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yeni bir kentsel dönüşüm kampanyasının müjdesini milletimizle paylaştık. Riskli binalarda yaşayan İstanbullu kardeşlerimize dönüşüm bedelinin yarısını devlet olarak bizim karşılayacağımız yarısını da çok uygun şartlı borçlanma imkanı getirdiğimiz bir teklif sunduk. Bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla 5 yılda İstanbul’da riskli bina bırakmamayı hedefliyoruz.

DEPREM TURİSTLERİ GİBİ DEĞİLİZ

Allah’a hamdolsun artık Gaziantep’te neredeyse çadır kent kalmadı. Her yer konteyner kentlerle dayanıp döşendi. Hatay dışında her yerde enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Deprem bölgesinin her köşesinde yeni konutlarımızın inşaatları yükseliyor. Geçici barınma merkezlerinde 3,5 milyon vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde tüm şehirlerimiz eski dinamizmine kavuşmuş olacak. Biz bazı deprem turistleri gibi buraya fotoğraf çektirmeye gelmiyoruz. Biz yaraları sarmaya, acıları paylaşmaya geliyoruz.

GAZİANTEP’E 50 BİN KONUT

İslahiye’den sonra Nurdağı’nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz. İki ilçemizin cazibesini artırmak gayesiyle ilave teşvikleri devreye alacağız. Adana, Osmaniye Gaziantep hızlı tren hattının duraklarından biri de Nurdağı’dır. Bu hattın yapımını da hızlandırıyoruz. Nurdağı ve İslahiye’de depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk proje planlıyoruz.

Çiftçiye 10 yeni müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende çiftçiler için, büyükbaş teşvikinden ucuz gübre teminine 10 yeni müjde verdi:

* Bugün burada hepsi de özgün mimari eseri olan ahırı, köy konağı ile akıllı köy evlerini milletimizin takdirine sunuyoruz.

* Afet alanlarında köy evlerimizde hayatını sürdürecek Çiftçilere Ziraat Bankası ile sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek ve hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz.

* Afet alanları dışındaki bölgelerde, tüm vatandaşlarımızdan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. İlk evim kampanyası şartlarıyla, akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.

* Halen köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp, bu modele uygun, sağlam eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız.

* Ülkemizdeki et ve süt fiyatlarına çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında teşvikler vereceğiz.

* Sözleşmeli üretim modeli ile aile tipi işletmelerde besi hayvancılığını destekleyeceğiz, her haneye bir asgari ücret garantisi vereceğiz.

* Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız.

* Sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracağız, arz güvenliğini temin edeceğiz.

* Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız.

* Tarımsal üretimin en büyük girdisi olarak üre gibi azotlu gübrelerde dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz. Karadeniz gazından üre sağlayacak bir fabrikayı Zonguldak’ta kuruyoruz.

En güzel bayram hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremin hemen ardından yapımına başlanan köy evlerini depremzedelere teslim etti. Evlerini teslim alan ve yaşadıkları mutluluğun hüzünlü günleri unutturduğunu ifade eden depremzedeler şunları söyledi:

* Remiz Kavak: “Cumhurbaşkanı’mız sözünü tuttu. Maşallah evlerimizi çok beğendik, en güzeli yapıldı. Evlerimizin ağılı da var. Bu, geçimimizi hayvancılıkla sağlayan bizleri daha da rahatlattı.”

* Hüseyin Fehmi Belpınar: “Bu kadar kısa sürede evlerimizin yapılacağını düşünemezdik. Gerçekten büyük başarı. Evlerimiz kalite bakımından her şeyiyle çok güzel. Bundan iyisi can sağlığı.”

* Mehmet Demir: “Bundan daha güzel şey olur mu? Neredeyse deprem nedeniyle yaşadığımız tüm efkarlı günleri unutturdu. Cumhurbaşkanı’mızdan Allah razı olsun, emeği geçenlere teşekkür ederim.”

* Zekeriya Çetinkaya: “Deprem felaketinin ardından her dakika bizim yardımcımız olan devletimize teşekkür ederim. Bizi, huzurlu yuvamıza kavuşturdu. Evlerimiz çok güzel. Ağıllarımız da var. Yapanlar sağ olsun.”

Açık ara fark atacağız

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP lideri Devlet Bahçeli, “14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan açık ara fark ile Cumhurbaşkanı olmalıdır” dedi. Bahçeli yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde konuştu. Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şu şekilde: Gaziantepliler bir konunun altını özellikle çizmek istiyorum. 6’lı Masa ilk toplantısını 6 Mart 2023’te yaptı, yani 12 ay 21 gün sonra güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler. Şunu hepinizin bilmesini istiyorum; iki ay 16 günde bu büyük fedakarlığı ortaya koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın görevinin devamı birinci asli göreviniz olmalıdır.

Birileri eski konuları kanatma peşinde

Gaziantep’teki programın ardından Kahramanmaraş’a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da depremzedelere seslendi. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin yaralarının, asrın dayanışması ile göğüslendiğini belirten Erdoğan, “Türkiye’nin tarihi bir seçim arifesinde olduğu bir dönemde biz önceliği depremzedelere vermekten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Son günlerde CHP’nin durduk yere etnik köken ve mezhep tartışması başlattığını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz. Bugüne kadar Erdoğan’ın ağzından hangi mezheptensin lafı duydunuz mu? Seçim öncesi havayı bozma çalışmaları bu ülkede zemin tutmaz. Sen seccadeye ayakkabıyla basabilirsin. Türkiye fotoğrafı 85 milyonun tümüyle ortaya çıkan bir portredir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin arakasına sığınarak ülkeyi karanlığa gömenlerin devri yok oldu. Şimdi birileri eski Türkiye’nin bu konularını kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar buna izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin kazanımlarına el uzatılmasına izin vermeyeceğiz.”







