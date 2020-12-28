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Deprem haberleri: Elazığ’da 5,3’lük artçı deprem

Elazığ’da 5,3’lük artçı deprem

Elazığ, dün sabah 5,3’lük deprem ile sarsıldı. Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır’da da hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremin 24 Ocak 2020’de Sivrice’de yaşanan 6,8’lik depremin gecikmiş bir artçısı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem; Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır’da da hissedildi.
Deprem; Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır’da da hissedildi.

Elazığ'da dün sabah saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kavaktepe köyü olan depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'dan da hissedilen deprem sonrası vatandaşların bir müddet sokağa çıktıkları görüldü. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, kentte meydana gelen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk tespit etmediklerini belirtti. Yırık, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Tespit halinde bilgilendirme yapılacak" diye konuştu. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Yüzde 90 oranında kırsaldaki taramalarımız bitirildi. Bir olumsuzluk kaydı söz konusu değil. Ekiplerimiz çalışmasını halen yürütüyorlar" dedi.

Elazığ'da 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi
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Elazığ'da 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi
AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Depremin, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildiği öğrenildi. Bakan Soylu, ''Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.'' dedi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise, ''Şu ana kadar olumsuz bir durum yok, AFAD ve diğer. ekiplerimiz irtibatı sürdürüyor.'' ifadelerini kullandı.

Deprem anından kaçan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı.

KISITLAMADAN MUAF TUTULDULAR

  • Depremin olduğu dakikadan itibaren AFAD, UMKE, emniyet ve jandarma ekiplerince gerek sahada gerek iletişim yoluyla şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirten Yırık, şunları kaydetti: "Yıkılan binamız yok. Depremin olduğu anda panik halinde, heyecanla yaptığı hareketler sonucunda burkulma, bayılma gibi ciddi olmayan sağlık sorunları yaşayan 30 civarında vatandaşımız oldu. Şu anda sağlık kuruluşlarımızda tedavileri devam ediyor. Ara ara mahallelerden ufak çaplı binalarda oluşan çatlakları arkadaşlarımız gidip yerinde tespit ediyor."

Elazığ'daki depremde panikleyen vatandaş camdan aşağı atlayarak yaralandı
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Elazığ'daki depremde panikleyen vatandaş camdan aşağı atlayarak yaralandı
Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir şahıs, kendini pencereden aşağı attı. Düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı. Yaralanan adamın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Yere yıkılıp kalkan ve yola yığılan şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Depremde hasar gören 5 katlı bir binanın kolonlarında hasar olduğunun bildirilmesi üzerine ekipler çevre güvenliği alarak, apartman sakinlerini tahliye etti.

Vali Yırık, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili de şunları söyledi: "Vatandaşlarımız, kendisini daha güvende hissedebileceği köylerine ya da akrabalarına gitmek yönünde planları varsa bunu yapabilirler. Arkadaşlarımız sahada vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlayacaklar. Ekiplerimiz her an iş başında. Şu anda kriz merkezimizdeyiz ve çalışmaları buradan takip ediyoruz. İnşallah çok fazla büyük bir olumsuzluk beklemiyoruz."

24 Ocak’ın artçısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, dün yaşanan Elazığ depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
  • Özener, “Bu depremi 24 Ocak’ta Sivrice’de meydana gelen depremin artçısı olarak değerlendirebiliriz. Gecikmiş bir artçıdır. Depremin derinliğini biz enstitü olarak 6 kilometre derinlikte olarak veriyoruz. Saat 13.00 itibarı ile toplam 14 artçı şok meydana geldi” dedi. Prof. Dr. Özener, “Fay mekanizması çözümüne baktığımızda normal bileşeni olan bir faydan bahsediyoruz. Doğu Anadolu fay hattının karakterini yansıtan bir fay mekanizması. 24 Ocak 2020 yılında olan Sivrice-Elazığ depreminden sonra 50 kilometre mesafedeki alanda toplam 3 bin 193 adet deprem meydana geldi. 4’ten büyük artçılar ise 55 olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Özener, normal şartlarda artçı sarsıntıların birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini dile getirdi. KRDAE Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar da şunları ifade etti: “Bu depremin meydana geldiği yerde bilinen bir fay yok. Bu, bize şunu hatırlatıyor, depremlerin özellikle orta büyüklükteki depremlerin çoğu gizli fay dediğimiz yerlerde meydana gelmektedir. Sadece Türkiye’de değil, dünyadaki fayların hemen hemen yarısının yeryüzünde hiçbir izi yoktur.”

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