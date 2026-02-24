Datça'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Datça ilçesine 247 kilometre uzaklıkta Akdeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 11.58’de kaydedildi.
Akdeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Muğla’nın Datça ilçesine 247 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntı saat 11.58’de kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Akdeniz’de Datça’ya yaklaşık 247 kilometre mesafede olduğu belirlenirken, sarsıntının 7.08 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
#Muğla
#Datça
#deprem