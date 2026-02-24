Yeni Şafak
Akdeniz’de korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Seda Ekinci
12:4824/02/2026, Salı
Datça'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Datça ilçesine 247 kilometre uzaklıkta Akdeniz’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 11.58’de kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Akdeniz’de Datça’ya yaklaşık 247 kilometre mesafede olduğu belirlenirken, sarsıntının 7.08 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.



