Deprem sonrası güzel haberler de geliyor: Elisa Mucize, Masal ve Gülneva dünyaya gözünü açtı

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Depremzede anneler doğum yaptı.
ndem
Kahramanmaraş merkezli iki deprem evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin bir bölümü Antalya'nın Alanya ilçesine getirildi. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde deprem sonrası enkaz altından sağ çıkarılan ve dün Alanya'ya getirilen 35 yaşındaki hamile Buket Kurt doğum yaptı. Yerleştirildiği otelde doğum sancısı tutan Kurt, götürüldüğü Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde dünyaya gelen kız bebeklerine, göçük altından çıkarıldıkları için Mucize adını verdi.