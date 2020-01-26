Gündem Depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
ELAZİĞ

Depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi ile Müzeyyen Ayken ve gelini Zehra Ayken toprağa verildi.

Haber Merkezi AA
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan için Kışla Camisinde tören düzenlendi.

Törenin ardından cenazeler Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da katıldı.

Cenaze yakını Binali Yıldırım'a sarılarak ağladı.

Soylu, Kurum ve Koca son durumu değerlendirdi
GÜNDEM
Soylu, Kurum ve Koca son durumu değerlendirdi

"Her olaydan ders çıkarıp, tedbirlerimizi almalıyız"

Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Kur-an'ı Kerim'de kıyamet ile zelzele kelimelerinin aynı ifadeyi taşıdığını ifade ederek, "Milletimizin başı sağ olsun. Bundan sonra bize düşen onlara dua etmek. Her olaydan ders çıkarıp, tedbirlerimizi almalıyız. Takdir Allah'ındır, kula tedbir düşer. Takdire boyun eğeceğiz, sabır göstereceğiz. Sabır olmazsa yaşamamız mümkün değil." dedi.

Bakanlar Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, ailenin geride kalan yakınlarına başsağlığı dileyerek, cenazeleri omuzladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze yakınını teselli etti.

Vatandaşlardan CİMER’e Elazığ için destek mesajı yağdı
GÜNDEM
Vatandaşlardan CİMER’e Elazığ için destek mesajı yağdı

2 kardeş aynı tabutta

12 yaşındaki Miraç Ali ile kardeşi 2 aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu.

Tabutun önüne gelen baba Serhat Aslan, "2 ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor." diye konuştu.

Törenin ardından cenazeler Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan için Kışla Camisinde tören düzenlendi.

Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken son yolculuğuna uğurlandı

Deremde yaşamını yitiren Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken'in Hacı Fethi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Müzeyyen Ayken ile gelini Zehra Ayken'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Bakan Kurum, aileye taziyelerini ileterek, acılarını paylaştı.

Kuzey Afrikadaki stratejik ortağımız

Kuzey Afrika'daki
stratejik ortağımız

​Erdoğan, Türkiye-Cezayir iş forumunda konuştu.
Türkiye sınırında bombalı saldırı

Türkiye sınırında
bombalı saldırı

​Azez'deki saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
ANKA ve IKUya deprem görevi

ANKA ve IKU'ya
deprem görevi

MSB, depremde yapılan çalışmaları paylaştı.
Libya için anlaştık

Libya için anlaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de açıkladı.
Enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Suriyeli gencin ziyaretinde duygu dolu anlar
Malatyalılar yara sarıyor<br> başkan top peşinde

Malatyalılar yara sarıyor
başkan top peşinde

​Yeni Malatyaspor başkanından tepki çeken açıklama.
Köklü dönüşüm başlıyor

Köklü dönüşüm başlıyor

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Elazığ'da açıklama yaptı.
Azize'den haber var

Azize'den haber var

​Sağlık Bakanı Koca, Azize Çelik hakkında bilgi verdi.
Kendi başınıza bir şey göndermeyin

Kendi başınıza bir şey göndermeyin

Bakan Soylu, Kurum ve Koca deprem bölgesinde açıklama yaptı.
Göztepe <br>evine dönüyor

Göztepe
evine dönüyor

​Göztepe'nin yeni stadyumundan çok özel görüntüler.
Ağlatan buluşma

Ağlatan buluşma

​Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzedeyle bir araya geldi.
38 kişi hayatını kaybetti

38 kişi hayatını kaybetti

AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz

Felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz

​Cumhurbaşkanı, Cezayir'e hareketi öncesi açıklama yaptı.
Tek yürek olduk kenetlendik

Tek yürek olduk kenetlendik

​Şu ana kadar 35 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı.
"Beter, berbat, ahlaksızca..."

"Beter, berbat, ahlaksızca..."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine tepki
Artçılar<br>devam ediyor

Artçılar
devam ediyor

Malatya Pütürge'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sosyal medya teröristleri

Sosyal medya teröristleri

Deprem sonrası yaptıkları provokatif paylaşımlar tepki çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.