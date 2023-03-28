Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 325 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Bakan Bozdağ, Hakimevi'nde düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi.
Felaketzedelerin ramazanını tebrik eden Bozdağ depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Deprem konutlarının, en geç bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceğini bildiren Bozdağ, "Bu bizim şeref borcumuzdur. Milletimize taahhüdümüzden öte milletimize borcumuzdur. Ölenlerimizin emanetine sahip çıkmamızın gereğidir." diye konuştu.
"Haziran ayı sonuna kadar temellerin tamamı atılacak"
Bozdağ, depremzedelerin ev eşyalarının temini için de nakdi yardımda bulunulacağını da ifade etti.
Deprem konutlarının bir kısmının temellerinin atıldığını söyleyen Bozdağ, "Planlamaya göre, haziran ayı sonuna kadar bu temellerin tamamı atılacak. Gelecek senenin en geç haziran ayına kadar da vatandaşlarımız bu konutlara kavuşma imkanını bulacak." şeklinde konuştu.
"566 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi"
Bekir Bozdağ, depremden etkilenen bölgelerde cumhuriyet savcılıkları bünyesinde deprem soruşturma büroları oluşturulduğunu hatırlatarak şöyle bilgi verdi:
Yurt dışına kaçan kaç kişi?
Yurt dışına kaçan ve Adalet Bakanlığınca iadeleri talep edilen 4 kişi olduğunu söyleyen Bozdağ, hakkında soruşturma olanlardan 74 şüphelinin de vefat ettiğini bildirdi.
Bakan Bozdağ, yıkılan binaların yapımının her aşamasında kusur ve ihmalleri bulunanlarla ilgili gerekenlerin yapılacağını ve bu konunun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.