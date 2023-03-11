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Depreme uluslararası standartta hasar raporu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem hasar raporunun uluslararası standarda göre hazırlandığını söyledi. Raporun 20 Mart'a kadar tamamlanacağını açıklayan Çaşuvoğlu, "Sadece fiziki hasarı değil, yol açtığı ekonomik ve sosyal kayıpları da kapsıyor. Bu sadece yıkılanın aynısını yerine koymayı hedeflemiyor." ifadelerini kullandı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem hasar raporunun uluslararası standartta hazırlandığını ve 20 Mart’a kadar tamamlanacağını açıkladı. Muhalefetin henüz depreme ilişkin hasar tespit raporu hazırlanmadığı iddialarına cevap veren Çavuşoğlu, Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi (TERRA) adlı raporun Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda, UNDP-Dünya Bankası-AB uzmanlarının desteğiyle hazırlandığını belirtti:

20 MART’A KADAR AÇIKLANACAK

“Sadece fiziki hasarı değil, yol açtığı ekonomik ve sosyal kayıpları da kapsıyor. Bu sadece yıkılanın aynısını yerine koymayı hedeflemiyor. Afetten etkilenen bölgelerimizin en dayanıklı, doğa dostu, ekonomik-sosyal açılardan sürdürülebilir şekilde yeniden inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı tespit etmek anlayışıyla hazırlanıyor. Bu nitelikleriyle ülkemiz bakımından bir ilki teşkil ediyor. Raporun mart ayı içinde 20 Mart’ta AB tarafından düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu çalışma çok önemli bir referans teşkil edecek, gerek konferans kapsamında ülkemize kaynak tahsisi, gerekse toparlanma ve yeniden inşaya yönelik projelerimize sağlanacak uluslararası finans bağlamında.”



#Deprem
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Deprem Hasar Raporu
1 saat önce
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Depreme uluslararası standartta hasar raporu
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