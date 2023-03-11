Depreme uluslararası standartta hasar raporu

“Sadece fiziki hasarı değil, yol açtığı ekonomik ve sosyal kayıpları da kapsıyor. Bu sadece yıkılanın aynısını yerine koymayı hedeflemiyor. Afetten etkilenen bölgelerimizin en dayanıklı, doğa dostu, ekonomik-sosyal açılardan sürdürülebilir şekilde yeniden inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı tespit etmek anlayışıyla hazırlanıyor. Bu nitelikleriyle ülkemiz bakımından bir ilki teşkil ediyor. Raporun mart ayı içinde 20 Mart’ta AB tarafından düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu çalışma çok önemli bir referans teşkil edecek, gerek konferans kapsamında ülkemize kaynak tahsisi, gerekse toparlanma ve yeniden inşaya yönelik projelerimize sağlanacak uluslararası finans bağlamında.”