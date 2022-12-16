Depremin hasarını Bozkuş tespit edecek

Düzce merkez ilçeye bağlı mahalle ve köylerde İHA Bozkuş ile depremin çatı ve bacalara verdiği hasar fotoğraflanıyor.

İHA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, Bozkuş’un Düzce kent merkezi semalarında yaklaşık 4 saatlik bir uçuş yapacağı belirtilerek, “Depremde oluşan hasarı tespit etmek için burada uçuş yapmayı planladık. Yaklaşık 800 hektarlık bir alanı 45 dakika içerisinde tarıyoruz. Düzce’nin şehir merkezini yaklaşık 3-4 saatte bitirmeyi planlıyoruz” denildi.

İHA

Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, envanterinde bulunan Bozkuş bulunduğu konumdan dikey kalkış-iniş yaparak düz uçuş gerçekleştiren otonom ve manuel olarak yer kontrol istasyonunda komuta ve kontrol edilen hava aracı üzerinde bulunan faydalı yükler vasıtasıyla fotoğraf ve telemetri aktarımı sağlıyor.

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