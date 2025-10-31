Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Depremin merkezi Sındırgı'da cuma namazı Şerifpaşa Meydanı'nda kılındı

Depremin merkezi Sındırgı'da cuma namazı Şerifpaşa Meydanı'nda kılındı

14:4431/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Sındırgı'da cuma namazı AFAD'ın kurduğu çadırda kılındı
Sındırgı'da cuma namazı AFAD'ın kurduğu çadırda kılındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, ilk cuma namazını AFAD'ın kurduğu çadırda kıldı.

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremlerde bazı camilerin hasar görmesi nedeniyle cuma namazı, AFAD ekiplerince Şerifpaşa Meydanı'na kurulan çadır mescitte kılındı.

Cuma namazını kıldıran imam Feyzullah Çötel, yaptığı açıklamada, Allah'tan böylesi afetleri ve acıları bir daha yaşatmaması diledi.




#Balıkesir
#DEPREM
#Sındırgı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?