AFAD duyurdu: Balıkesir'de hissedilen deprem meydana geldi! Deprem kaç büyüklüğünde oldu? İşte son dakika depremler listesi

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi X hesabından 30 Ekim 2025 tarihli paylaşımında, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde depremin kaydedildiği açıklandı. Saat 23.52'de meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 13 kilometre altında gerçekleşti.

