AFAD duyurdu: Balıkesir'de hissedilen deprem meydana geldi! Deprem kaç büyüklüğünde oldu? İşte son dakika depremler listesi

Son dakika deprem haberi. AFAD, Balıkesir'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.52'de meydana gelen depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak açıklanırken, depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak kaydedildi. Depremin hafif şekilde hissedildiği sosyal medyada da dile getirildi. İşte Balıkesir depreminin detayları ve AFAD son dakika depremlerin listesi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 23.52’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13.58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-10-30 23:52:07 39.17972 28.25861 13.58 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 23:30:59 39.18556 28.23528 7.16 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 23:24:23 39.13917 28.26944 7.1 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 23:16:33 39.19917 27.95639 7.0 ML 2.1 Kırkağaç (Manisa)
2025-10-30 23:13:42 39.23944 28.17861 12.62 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 23:06:10 39.20917 28.22806 11.35 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 23:05:02 39.18778 28.18472 7.23 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 23:01:42 39.19167 27.95694 10.75 ML 2.8 Akhisar (Manisa)
2025-10-30 23:00:40 39.16722 28.30583 5.69 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 22:54:56 39.19028 28.185 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 22:51:41 39.17833 28.25778 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 22:48:20 39.19028 28.1775 4.75 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 22:37:49 39.20833 28.18833 19.81 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 22:34:48 39.23722 28.185 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 22:28:20 39.20111 28.18111 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 22:26:41 39.14167 28.28333 7.48 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 22:11:21 39.19 28.15694 5.21 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 22:10:27 39.17 28.22556 6.82 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-30 22:06:44 39.14083 28.15778 5.42 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)