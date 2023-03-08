Depremzedelere 'meslek lisesi' desteği

Depremzedelerin barınma, ısınma, gıda ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için kolları sıvayan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen, öğrenci ve gönüllü vatandaşlardan oluşan ekibiyle 7/24 esasına göre çalıştı.

Bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçları için tam kapasite çalıştırılan meslek lisesi ve halk eğitim merkezlerindeki üretim tesislerinde bugüne kadar AFAD standartlarına uygun 250 çadır, 4 bin 357 uyku tulumu, 648 yatak, 689 soba, 1000 metal baca şapkası üretildi. Bunun yanı sıra 646 bin 350 paket cerrahi maske ile 52 ton 355 litre hijyen malzemesi depremzedelere ulaştırıldı.

24 saat kesintisiz üretim

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, depremden hemen sonra üretim yapılan tesisleri faaliyete geçirdiklerini belirterek, bu kapsamda öğretmen, eğitmen ve öğrencilerden oluşan gönüllü ekibin yoğun bir çaba sarf ettiğini kaydetti.