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Depremzedelere 'meslek lisesi' desteği

Kayseri’deki meslek liseleri ve halk eğitim merkezleri, depremzedeler için fabrika gibi çalıştı. AFAD standartlarına uygun 250 çadır, 4 bin 357 uyku tulumu, 648 yatak, 689 soba üretilerek deprem bölgesine ulaştırıldı.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
13:31 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen, öğrenci ve gönüllü vatandaşlardan oluşan ekibiyle 7/24 esasına göre çalıştı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen, öğrenci ve gönüllü vatandaşlardan oluşan ekibiyle 7/24 esasına göre çalıştı.

Depremzedelerin barınma, ısınma, gıda ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için kolları sıvayan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen, öğrenci ve gönüllü vatandaşlardan oluşan ekibiyle 7/24 esasına göre çalıştı.

Bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçları için tam kapasite çalıştırılan meslek lisesi ve halk eğitim merkezlerindeki üretim tesislerinde bugüne kadar AFAD standartlarına uygun 250 çadır, 4 bin 357 uyku tulumu, 648 yatak, 689 soba, 1000 metal baca şapkası üretildi. Bunun yanı sıra 646 bin 350 paket cerrahi maske ile 52 ton 355 litre hijyen malzemesi depremzedelere ulaştırıldı.

24 saat kesintisiz üretim

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, depremden hemen sonra üretim yapılan tesisleri faaliyete geçirdiklerini belirterek, bu kapsamda öğretmen, eğitmen ve öğrencilerden oluşan gönüllü ekibin yoğun bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

Ürünlerin, yangın ve suya dayanıklı malzemelerden üretildiğini aktaran Karaköse, “Meslek lisemizin spor salonunu bir fabrikaya çevirdik. 24 saat kesintisiz üretim yapılıyor. Çadır, uyku tulumu, soba, yatak ve diğer temel ürünleri bölgeye göndermeyi sürdürüyoruz” dedi.

#Kahramanmaraş
#Deprem
#Bahameddin Karaköse
2 saat önce
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Depremzedelere 'meslek lisesi' desteği
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