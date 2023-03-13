Depremzedelerle gittiği yerlerde de ilgilenin

AK Parti geçtiğimiz hafta Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında il başkanları ile videokonferans yöntemiyle toplandı. Kandemir teşkilatlara Erdoğan’ın talimatlarını iletti. Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin önemine dikkat çeken Erdoğan, teşkilatlara tüm birimleriyle sahaya inmeleri talimatı verdi. Bu kapsamda ev ziyaretlerinin sıklaştırılması istendi. Deprem dolayısıyla başka illere giden depremzedeler de yakından takip edilecek. Teşkilatlara 2 aylık seçim sürecinin iyi değerlendirilmesi uyarısı yapıldı. Toplantıda seçim karargâhları ve SKM’lerin son durumları da değerlendirildi.