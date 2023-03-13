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Gündem

Depremzedelerle gittiği yerlerde de ilgilenin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata deprem bölgesinden başka illere giden depremzedelerin eksiklerinin yakından takip edilmesi talimatı verdi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, çadırlara misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, çadırlara misafir oldu.

AK Parti geçtiğimiz hafta Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında il başkanları ile videokonferans yöntemiyle toplandı. Kandemir teşkilatlara Erdoğan’ın talimatlarını iletti. Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin önemine dikkat çeken Erdoğan, teşkilatlara tüm birimleriyle sahaya inmeleri talimatı verdi. Bu kapsamda ev ziyaretlerinin sıklaştırılması istendi. Deprem dolayısıyla başka illere giden depremzedeler de yakından takip edilecek. Teşkilatlara 2 aylık seçim sürecinin iyi değerlendirilmesi uyarısı yapıldı. Toplantıda seçim karargâhları ve SKM’lerin son durumları da değerlendirildi.



#Deprem
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Erkan Kandemir
1 saat önce
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Depremzedelerle gittiği yerlerde de ilgilenin
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