Depremzedenin hayatına iyi gelecek

6 Şubat depremlerinin ürerinden on ay geçti. Geçici barınma ihtiyaçları karşılanan depremzedelerin, yaşadıkları ağır travmayı atlatmaları zaman alacak. Depremin ardından ortaya konulan toplumsal dayanışmanın sürekliliği büyük önem taşıyor. Hayat Holding ve Hacettepe Üniversitesi depremzedelerin yaralarına merhem olacak anlamlı bir iş birliği yaptı. Malatya Samanköy’de 20 bin depremzedenin kaldığı konteyner kentte açılan Hayat İyi Yaşam Merkezi’nde çocuk, kadın, yaşlı ve diğer dezavantajlı grupların hayata tutunmasını kolaylaştıracak hizmetler veriliyor. Pazar günü hariç haftanın 6 günü sabah 09.00’dan akşam 18.00’e kadar hizmet veren merkezin bahçesinde çocuklar için bir açık hava parkı da bulunuyor.





ÜNİVERSİTE SAHADA

3 bin 800 konteynerin bulunduğu alanda AFAD koordinasyonu ve Malatya Valiliği desteğiyle kurulan Hayat İyi Yaşam Merkezi, akademik donanımıyla öne çıkıyor. Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinin birebir katkı sunduğu eğitim programları ile desteklenen merkezin, depremzedelerin orta ve uzun vadede rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.





KİĞILI: DESTEĞİMİZ UZUN VADELİ OLACAK

Depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren seferber olduklarını belirten Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, şimdiye kadar bölgeye 200 TIR dolusu yardım ulaştırdıklarını söyledi. Kiğılı, “Kurumsal desteklerimizi bölgedeki vatandaşlarımızın orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak odağında planladık. Bu çalışmalardan edindiğimiz en önemli izlenim yaşanan travmanın etkisini azaltacak psikolojik ve sosyal desteğe olan ihtiyaçtı. Özellikle bebekler, çocuklar, gençler ve yaşlılar için sürecin oldukça zor olduğunu tespit ettik. Bu merkezin temelleri bu tespitler üzerine inşa edildi” dedi.





Onlar gelmeden biz onlara geldik

6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler arasında 17 öğrencileri olduğunu hatırlatan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, üniversite olarak yaptıkları yardımları anlattı. Önemli olan zor zamanda millet olabilmek olduğunu ifade eden Güran, “Eğitim ve bilim değerlidir ancak topluma hizmet ettiği kadar. Üniversitenin topluma ne verdiği çok önemli. Bu bir iyilik hareketidir. Biz de hocalarımızla bu iyilik hareketine dahil olduk. 30 personelimizle bölge halkının sosyal ihtiyaçları göz önüne alarak grup çalışmaları ve sohbetleri ile psikososyal rehabilitasyona katkı sağlanmaktayız. Onlar bize gelmeden biz onlara geldik” diye konuştu.



