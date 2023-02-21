Depremzedeye yuva oldular

Kullanılmayan ev ve yazlıkların depremzedelere açılması için başlatılan “Evim Yuvam Olsun” kampanyasına büyük destek geldi. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar “www.evimyuvanolsun.org” sitesine ve kaymakamlıklara başvurarak, ev ve yazlıklarını depremzedelere tahsis etmek istediğini beyan etti. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerden de kampanyaya destek var. Dün itibariyle başvuru sayısı 2 bin 200’ü aştı.

SİSTEM BÖYLE İŞLEYECEK

Sisteme yapılan kayıtlar bittikten sonra inceleme aşamasına geçilecek. Tahsis edilmek istenen evlerin bulunduğu ilçelerde kaymakamlıklar, illerde ise valilik konutların oturuma uygun olup olmadığını tespit edecek. Kamu birimleri evini bedelsiz olarak tahsis edenlerle “Ödünç Sözleşmesi”, düşük fiyatla kiralayanlar için “Kira Sözleşmesi” imzalayacak. Boş olması durumunda evlerin ihtiyaçları karşılanacak. Ardından yaşlı, engelli gibi dezavantajlı gruplara öncelik tanınarak depremzedeler evlere yerleştirilecek.

FATURAYI BİZ ÖDERİZ

AFAD’ın kampanyası için kayıtlar devam ederken bazı il ve ilçelerdeki yazlıklar kamu birimlerinin koordinasyonu ile depremzedelere açıldı. Tekirdağ’a bağlı Marmaraereğlisi ilçesinde 170 aileden oluşan 700 depremzede ilçeye yerleştirildi. Bunlardan 100 aile dayalı döşeli yazlıklara, diğer aileler normal evlere girdi. Evlerini ücretsiz olarak depremzedelere açan mülk sahiplerinin çoğu, elektrik, doğalgaz ve su faturalarını da ödemeyi taahhüt etti.

ÇOCUKLAR OKULA BAŞLADI

Depremzedelerin ihtiyaçları için kaymakamlık da devrede. Kapı kapı dolaşan kaymakamlık personeli, depremzedelerin ihtiyaçlarını giderdi. Depremzedelere yaşadıkları travmayı atlatmaları için psikolojik destek de veriliyor. Depremzede çocuklar da dün itibariyle kayıt oldukları okullarda eğitime başladı. Yazlıkların yoğun olduğu Tekirdağ Şarköy’de ise kaymakamlık yazlığı olan, tahsis etmek isteyen vatandaşlarla depremzedeleri bir araya getirdi. Burada da 10’dan fazla yazlığa depremzedeler yerleştirildi.



