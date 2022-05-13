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İSTANBUL GENEL SAĞLIK

Depresyon kadınlarda daha çok görülüyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen “Kadın ve Mekan” temalı 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresinde konuşan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastaları Hastanesi’nden Uzman Dr. Ümit Atman "Kadınlarda depresyon ve anksiyete daha yoğun görünüyor. Bu yoğun görülen bulgular, toplumsal baskılardan kaçınmak için kimseyle paylaşılmıyor" dedi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Depresyon kadınlarda daha çok görülüyor
“Kadın ve Mekan” temalı 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi İstanbul’da yapıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen “Kadın ve Mekan” temalı 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi İstanbul’da yapıldı. Toplantıda, kadın kimliği ve bu kimliğin yerleştirildiği, yerelleştirildiği, ait kılındığı veya uzak bırakıldığı alan ve mekânlar masaya yatırıldı.

‘DELİ’ DENMESİNDEN KORKUYORLAR

Kadınların hormonlarının hasta olmaya daha çok yatkın olduğunun altını çizen Manisa Ruh Sağlığı ve Hastaları Hastanesi’nden Uzman Dr. Ümit Atman, “Sağlıktan faydalanırken cinsiyet kavramının ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. Araştırmalar, kadınların erkeklere göre daha çok hasta olduğu, daha kırılgan olduğunu gösteriyor. Gebelik ve lohusa hormonları beyni etkiliyor. Literatür diyor ki, kadınlarda depresyon ve anksiyete daha yoğun görünüyor. Bu yoğun görülen bulgular, toplumsal baskılardan kaçınmak için kimseyle paylaşılmıyor. Kadınlar ‘deli’ damgası yemekten korkuyor” dedi.

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