Gündem Dere yatağına kötü koku yayan atık madde döküldü inceleme başlatıldı
KOCAELİ

Dere yatağına kötü koku yayan atık madde döküldü inceleme başlatıldı

Kocaeli'nn Körfez ilçesinde dere yatağına dökülen gri renkteki kötü koku yayan atık madde, ekipleri harekete geçirdi. Atık maddeden alınan numune, incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
Dere yatağına kötü koku yayan atık madde döküldü inceleme başlatıldı
Dere yatağına kötü koku yayan atık madde döküldü inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dere yatağına dökülen gri renkteki kötü koku yayan atık madde, ekipleri harekete geçirdi. Atık maddeden alınan numune, incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi.

ATIK MADDE TESPİT EDİLDİ


Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi’nde dere yatağından kötü koku geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yayılan kötü kokunun, dere yatağına dökülen gri renkteki atık maddeden geldiğini belirledi. Bunun üzerine Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne haber verildi. Olay yerine gelen görevliler, içerik ve tehlikeli atık analizi yapmak üzere numune aldı. Alınan numune incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi. Atık maddenin bir kimyasal madde olup olmadığı, çevreye ya da insanlara bir zararı olup olmadığı yapılan incelemeden sonra belirlenecek.


Belediye ekipleri, atık yığını kontrollü bir şekilde toplayarak imha etmek üzere bertaraf tesisine götürdü.

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