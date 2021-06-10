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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile biraraya geldi. Erdoğan ve Caparov başkanlığındaki, “Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu”nun ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Desteğimiz sürecek ​
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile biraraya geldi. Erdoğan ve Caparov başkanlığındaki, “Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu”nun ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan ile Caparov görüşmelerin ardından ikili anlaşmalara imza attı. Erdoğan aylar sonra ağırladığı bir konuğuyla tokalaştı.
Erdoğan ile Caparov görüşmelerin ardından ikili anlaşmalara imza attı. Erdoğan aylar sonra ağırladığı bir konuğuyla tokalaştı.
  • Erdoğan, “Yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ’nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz. Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ’nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yeni sistemin getirdiği imkanlarla Kırgızistan’ın hedeflerine yol alacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte Kırgızistan’a her türlü desteği verecek” dedi.

Alınan kararlar ve imzalanan anlaşmalarla stratejik ortaklık zeminini güçlendirdiklerine belirten Erdoğan, “Karşılıklı yatırımların geliştirilmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

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