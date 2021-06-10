Desteğimiz sürecek ​

Gündem

Bakan Kurum TBMM Başkanı Şentop'a Gazi Meclis'in tapusunu teslim etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında kabul etti. Ziyarette Bakan Kurum, Şentop'a Gazi Meclis'in tapusunu teslim etti.