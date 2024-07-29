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Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden İsrailli bakana tepki: Sizi Gargad ağacı da kurtaramaz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdidine "Gargad ağacı bile sizi kurtaramaz, geçmişteki azgın kavminizin yaşadığı akıbeti yaşarsınız" sözleriyle cevap verdi.

Lokman Özdemir
11:02 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:03 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yısrael Katz - Mustafa Destici
Yısrael Katz - Mustafa Destici
İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,
"Nasıl Karabağ'a gittiysek oraya da gideriz"
sözlerine tehditle karşılık verdi. Katz, Erdoğan için
"Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor."
dedi.

İsrail'in tehdidine ilişkin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici,
"Sizi Gargad ağacı da kurtaramaz ve tarihte azgın kavminizin yaşadığı akıbetle karşılaşırsınız."
açıklamasında bulundu.


Destici şu ifadeleri kullandı;

"Terörist İsrail’in Soykırımcı Başbakanı Netenyahu hükümetinin Dışışleri Bakanı Katz, korku içerisinde panikle Cumhurbaşkanımızı tehdit etme hadsizliğinde bulunmuş.

Ey! sözde devletin sözde bakanı, siz ancak, Filistin’de silahsız masumları, Gazze’de çocukları ve kadınları katledebilirsiniz. Lâkin yanılıp da Türkiye’ye bulaşmaya kalkarsanız sonunuz tarihin çöplüğü olur. Sizi Gargad ağacı da kurtaramaz ve tarihte azgın kavminizin yaşadığı akıbetle karşılaşırsınız.

Ayrıca bir son görmek istiyorsanız Tsedekiya’yı hatırlamanız ve Hitler’e bakmanız yeterli olacaktır."




#Mustafa Destici
#Yisrael Katz
#İsrail
#Gazze
37 dakika önce
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