Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden İsrailli bakana tepki: Sizi Gargad ağacı da kurtaramaz

Ey! sözde devletin sözde bakanı, siz ancak, Filistin’de silahsız masumları, Gazze’de çocukları ve kadınları katledebilirsiniz. Lâkin yanılıp da Türkiye’ye bulaşmaya kalkarsanız sonunuz tarihin çöplüğü olur. Sizi Gargad ağacı da kurtaramaz ve tarihte azgın kavminizin yaşadığı akıbetle karşılaşırsınız.