Dev kayalar yolu ulaşıma kapattı

"Büyük kayaların yola gelmesi sonucu yol ulaşıma kapanmış durumda. Şu an yetkililerle istişare halindeyiz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden kırıcı iş makinesi talep ettik. Bu kayaları kırmadan kaldırma şansımız yok. En kısa sürede iş makinelerimiz gelecek ve yolu açacağız. Köylülerimizle irtibat halindeyiz, muhtarımızla birlikte süreci takip ediyoruz"