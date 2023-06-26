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DEVA ortak gruptan vazgeçti

DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile Meclis’te ortak grup kurma fikrinden vazgeçti.

Haber Merkezi
04:00 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan.

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan.

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, Meclis’te grup kurmanın önemli olduğu ancak söz konusu modelin toplum tarafından doğal karşılanmayacağı belirtildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkan Ali Babacan’a bir model önerisi getirdiği ve önerilen birleşme modelinin parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmadığına da yer verildi.




#DEVA
#Gelecek Partisi
#TBMM
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