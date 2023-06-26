DEVA ortak gruptan vazgeçti

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, Meclis’te grup kurmanın önemli olduğu ancak söz konusu modelin toplum tarafından doğal karşılanmayacağı belirtildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkan Ali Babacan’a bir model önerisi getirdiği ve önerilen birleşme modelinin parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmadığına da yer verildi.