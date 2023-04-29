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DEVA Partili başkan HDP’ye çalışıyor: Bir oy HDP’ye bir oy Kılıçdaroğlu’na

Seçimlerde aday çıkarmama kararı alan HDP'den önceki gün resmen "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" açıklaması geldi. HDP'liler Kılıçdaroğlu'na oy verme kararı alırken DEVA Partisi Bismil İlçe Başkanı Şükrü Merdanoğlu da HDP'ye destek veren paylaşımlar yaptı. Merdanoğlu, Kılıçdaroğlu ve HDP'ye oy veren gurbetçilerin gönderdikleri fotoğrafları paylaştı.

11:12 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
DEVA Partisi Bismil İlçe Başkanı Şükrü Merdanoğlu, HDP'ye oy veren gurbetçilerin gönderdiği fotoğrafları paylaştı.

DEVA Partisi Bismil İlçe Başkanı Şükrü Merdanoğlu, HDP'ye oy veren gurbetçilerin gönderdiği fotoğrafları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmama kararı alan HDP'den geçtiğimiz gün yeni bir açıklama geldi.

HDP: Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz"

DEVA Partili Merdanoğlu HDP'ye atılan oyları paylaşıyor

HDP'liler Kılıçdaroğlu'na tam desteğini açıklarken DEVA Partisi Bismil İlçe Başkanı Şükrü Merdanoğlu da HDP'ye destek veren paylaşımlar yaptı. DEVA Partili Merdanoğlu, yurt dışındaki seçmenler için oy verme işleminin başlamasının ardından Kılıçdaroğlu ve HDP'ye oy veren gurbetçilerin gönderdikleri fotoğrafları paylaştı.


#Deva Partisi
#HDP
#CHP
#Şükrü Merdanoğlu
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