DEVA Partili başkan HDP’ye çalışıyor: Bir oy HDP’ye bir oy Kılıçdaroğlu’na

DEVA Partisi Bismil İlçe Başkanı Şükrü Merdanoğlu, HDP'ye oy veren gurbetçilerin gönderdiği fotoğrafları paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmama kararı alan HDP'den geçtiğimiz gün yeni bir açıklama geldi.
HDP: Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:
DEVA Partili Merdanoğlu HDP'ye atılan oyları paylaşıyor
HDP'liler Kılıçdaroğlu'na tam desteğini açıklarken DEVA Partisi Bismil İlçe Başkanı Şükrü Merdanoğlu da HDP'ye destek veren paylaşımlar yaptı. DEVA Partili Merdanoğlu, yurt dışındaki seçmenler için oy verme işleminin başlamasının ardından Kılıçdaroğlu ve HDP'ye oy veren gurbetçilerin gönderdikleri fotoğrafları paylaştı.